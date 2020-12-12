في انتظار اللقاح ضد كورونا.. نيويورك تشدد القيود

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو اليوم الجمعة عن تشديد القيود الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا، وسط توقعات بوصول أولى شحنات من اللقاح المضاد للوباء إلى الولاية.

وأعلن كومو، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم، عن فرض حظر على تناول الطعام داخل مطاعم مدينة نيويورك اعتبارا من الاثنين القادم وحتى إشعار آخر، على خلفية ارتفاع حصيلة الإصابات والمرضى في المستشفيات بأحياء المدينة الخمسة.

ولا تطال هذه القيود الجديدة مساحات تناول الطعام في الهواء الطلق وخدمات توصيل الطعام والطلبات الخارجية.

وأكد حاكم نيويورك أن 170 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية قد تصل الولاية الأحد أو الاثنين القادم، بالإضافة إلى 346 ألف جرعة من لقاح شركة "موديرنا" من المتوقع تسلمها أواخر ديسمبر الجاري.

المصدر: СNBC + رويترز