أردوغان: العقوبات الأمريكية بشأن "أس-400" لا تحترم تركيا

ذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية اليوم الجمعة أن الرئيس رجب طيب أردوغان قال إن العقوبات الأمريكية بشأن شراء تركيا لأنظمة دفاع روسية، لا يتعارض مع الشراكة في حلف الناتو.

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وقال أردوغان إن "استخدام الولايات المتحدة قانون "كاتسا" ضد تركيا هو إساءة لشريك هام في الناتو".

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله إن تركيا ستتحلى بالصبر وترى الاتجاه الذي سيظهر بعد تولي الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها الشهر المقبل.

وأضاف أنه "سنرى التوجهات الجديدة في الولايات المتحدة بشكل أفضل عقب تسليم السلطة وسنتريث قبل تقييم الأمور".

وتستعد واشنطن لفرض عقوبات على تركيا، في إطار "قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة"، الذي يعرف اختصارا بـ"كاتسا"، وجرى إقراره سنة 2017، وبموجب هذا القانون، يحق لرئيس الولايات المتحدة أن يختار 5 عقوبات من بين 12 عقوبة، حتى يفرضها على تركيا.

وكانت "رويترز" أفادت في وقت سابق بأن واشنطن قد تعلن في أي لحظة عن فرض العقوبات الجديدة التي من المتوقع أن تستهدف مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.

المصدر: رويترز+ الأناضول