بيل غيتس: العالم قد ينتهي من أزمة كورونا في 2022

قال بيل غيتس، الثري الأمريكي ورئيس "مؤسسة بيل وميليندا غيتس"، إن "توصلنا إلى لقاح في ظرف 12 شهرا أمر مثير للكثير من الإعجاب"، وإن العالم قد يعود إلى وضعه الطبيعي "صحيا" عام 2022.

وأضاف غيتس بأن "المجموعة الدولية أمام تحد كبير يتعين رفعه لتوفير اللقاح بإنصاف للبلدان المحدودة الموارد المالية، لأن آليات السوق عادة تخدم، على مستوى الدول وداخل الدولة الواحدة على حد سواء، الأغنياء أكثر من الفقراء"، على حد قوله.

ودعا الحكومات إلى تجنيد الإمكانيات لهذا الغرض، مع الأخذ بعين الاعتبار ذوي الدخل المتواضع.

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وفيما يتعلق ببرنامج "كوفاكس"، قال بيل غيتس إنه متفائل بأن هذا البرنامج سيلعب دوره في توفير اللقاح للجميع بشكل عادل، "ولو أن خطواته ليست بالسرعة الكافية"، مشيرا إلى أن البرنامج بحاجة إلى 4 مليارات دولار ليست متوفرة بشكل كامل بعد.

جاءت تصريحات بيل غيتس هذه في أثناء حديثه إلى الصحيفة الهندية "هندوستان تايمز" عن وباء كورونا والبحوث الجارية لابتكار اللقاحات والاستعدادات للحصول عليها دوليا.

وسبق هذا الحديث الصحفي إعلان مؤسسة بيل غيتس تخصيص مبلغ 250 مليون دولار إضافي "لدعم البحوث، والتوفير المنصف للأدوية الحيوية" في إطار مكافحة وباء كورونا عبر العالم، مما يرفع قيمة إجمالي الأموال التي استثمرها غيتس في مكافحة الوباء إلى 1,75 مليار دولار.

المصدر: صحيفة "Hindustan Times" الهندية