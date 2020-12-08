بيل غيتس يتوقع توفر 6 لقاحات مضادة لكورونا متاحة للمجتمع الأمريكي خلال أشهر قليلة

أكد مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس أن 6 لقاحات مضادة لفيروس كورونا قد تتاح للمجتمع الأمريكي في الربع الأول من العام المقبل.

وقال غيتس خلال مشاركته في مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية الافتراضي: "أتوقع أنه سيكون لدينا حوالي ستة لقاحات معتمدة في الربع الأول من العام المقبل".

وأشار إلى أنه يمكن الموافقة على لقاحات أخرى مقدمة من نوفافكس وأسترازنيكا وموديرنا، وجونسون أند جونسون، خلال الأشهر المقبلة بالإضافة إلى لقاح فايزر الذي بدأ طرحه في المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء.

المصدر: "The Hill"