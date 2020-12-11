ميركل تبحث إجراءات جديدة لمكافحة كورونا

تعقد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اجتماعا مع رؤساء ووزراء الولايات الفيدرالية الـ16 يوم الأحد المقبل، لمناقشة إجراءات جديدة لمكافحة وباء كورونا.

وقالت حكومة ولاية بادن فورتمبيرغ التي تقع في جنوب غرب البلاد، إن "الإغلاق الصارم" حتى العاشر من يناير على الأقل أمر ضروري في الولاية، بهدف خفض عدد الإصابات.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفعت إلى مليون و272078، بعد تسجيل 29875 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أوضحت البيانات زيادة عدد الوفيات بواقع 598 ، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة في ألمانيا 20970.

المصدر: رويترز