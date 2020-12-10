ألمانيا.. الوضع الوبائي مقلق وتوقعات بارتفاع الإصابات والوفيات

قال معهد "روبرت كوخ للأمراض المعدية" بألمانيا إن الأسابيع القادمة قد تسجل ارتفاعا في عدد الإصابات والوفيات جراء تفشي وباء كورونا في ألبلاد.

وأكد المعهد أن الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعا في أعداد الإصابات بالفيروس، وأن هذا الأمر أصبح مقلقا.

وأشار إلى أن زيادة عدد المصابين في كل من تورينجيغا، وبراندنبورغ، وساكسوني، باتت تثير القلق.

وبلغ مجموع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا مليونا ونحو 255 ألفا، وتوفي حتى الآن نحو 20500 شخص جراء تفشي الوباء.

المصدر: رويترز + جونز هوبكنز