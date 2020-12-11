تقرير: عدد ضحايا كورونا في الولايات المتحدة فاق خسائرها البشرية في الحرب العالمية الثانية

توصلت شبكة تلفزيون "NBC" إلى أن عدد الأشخاص الذين توفوا في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، تجاوز خسائرها البشرية في الحرب العالمية الثانية.

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ووفق إحصاءات الشبكة توفى بمضاعفات "كوفيد – 19" في الولايات المتحدة 292098 شخصا، فيما تشير سجلات شؤون المحاربين القدامى في الولايات المتحدة إلى مقتل 291557 عسكريا أمريكيا خلال الحرب العالية الثانية، ومقتل 113842 آخرين خارج ساحات القتال.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن 3011 مريضا مصابا بـ"كوفيد – 19" توفوا في البلاد يوم الأربعاء، فيما سجلت الذروة السابقة يوم 3 ديسمبر بعدد 2879 حالة وفاة.

يشار إلى أن بيانات جامعة جونز هوبكنز، تشير إلى تسجيل أكثر من 15.58 مليون إصابة بكورونا في الولايات المتحدة، ووفاة 292091 شخصا، وتحتل البلاد المرتبة الأولى بالعالم في كلا المؤشرين.

المصدر: تاس