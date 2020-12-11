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الصين تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الصين تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters Tingshu Wang
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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، إن البر الرئيسي سجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 12 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن 9 من الحالات الجديدة جاءت من الخارج وأن 4 من الإصابات المحلية سُجلت في إقليم سيتشوان واثنتين في إقليم هيلونغجيانغ.

وذكرت اللجنة أيضا أن الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض ارتفعت إلى 7 من 5 في اليوم السابق.

ولا تعتبر الصين الحالات بلا أعراض إصابات مؤكدة.

وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بفيروس كورونا يبلغ الآن 86688 حالة فيما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

المصدر: رويترز

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