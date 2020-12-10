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ترامب يعلن اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات الثنائية

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ترامب يعلن اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات الثنائية
Reuters
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن المغرب وإسرائيل اتفقا على تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أمريكية.

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ترامب: وقعت إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية

وقال مسؤول أمريكي إن المغرب وإسرائيل اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة في إطار الاتفاق.

وقال ترامب إنه وقع إعلانا يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وأعلنت الإدارة الأمريكية أن التطبيع بين إسرائيل والمغرب حصل بموجب اتفاق تم التفاوض عليه بمساعدة الولايات المتحدة.

وأصبح المغرب رابع دولة عربية تفتح فصلا دبلوماسيا جديدا تجاه إسرائيل منذ أغسطس الماضي، بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان.

وكجزء من هذا الاتفاق، وافق ترامب على الاعتراف بشرعية المغرب على الصحراء الغربية.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الاتفاق تم إبرامه خلال مقابلة هاتفية بين الرئيس الأمريكي والملك المغربي محمد السادس.

المصدر: رويترز 

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