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وكالة الأنباء الهولندية: طرد دبلوماسيين روس من هولندا بتهمة التجسس

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وكالة الأنباء الهولندية: طرد دبلوماسيين روس من هولندا بتهمة التجسس
Reuters
أمستردام
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قالت وكالة الأنباء الهولندية إن هولندا أمرت اليوم الخميس، بطرد دبلوماسيين روس بسبب مزاعم بالتجسس.

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وزعمت وكالة المخابرات الهولندية AIVD في بيان أنها "كشفت" عن عملية تجسس قام بها دبلوماسيون يعملون بالسفارة الروسية في لاهاي.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت في أغسطس الماضي استدعاء القائمة بالأعمال الهولندية لدى موسكو للاحتجاج على التجسس على الملحق العسكري الروسي في هولندا.
وقالت الوزارة في بيان إن روسيا عبرت للدبلوماسية عن "احتجاجها الشديد" بعد اكتشافها "معدات تجسس في سيارة الملحق العسكري الروسي في هولندا"، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت أن "هذه التصرفات غير الودية تزيد تعقيد العلاقات الصعبة أصلا بين البلدين". 

المصدر: "رويترز"+ "أ ف ب"

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