أوكسفورد: لقاحنا لن يكون متاحا في الولايات المتحدة حتى منتصف عام 2021.

أكد مدير معهد "جينر" البريطاني، أدريان هيل، أن لقاح "أوكسفورد أسترازينكا" لكورونا لن يكون متاحا في الولايات المتحدة، في حال انتظرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية انتهاء تجربته.

وأشار هيل، الذي يشرف على أبحاث وتطوير لقاح "أوكسفورد أسترازينكا"، لشبكة "إن بي سي" نيوز: "اللقاح في هذه الحالة لن يكون متاحا في الولايات المتحدة حتى منتصف العام المقبل".

وأضاف: "لقد فات الأوان لأخذ قيمة هذا اللقاح الفعال والمتوفر على نطاق واسع وسهل الاستخدام".

.@NBCNews EXCLUSIVE: Jenner Institute Director Adrian Hill, who oversees the Oxford-AstraZeneca vaccine research & development, tells @KeirSimmons that if the FDA waits for the end of their vaccine trial, the vaccine won’t be available in the U.S. until “the middle of next year." — NBC News PR (@NBCNewsPR) December 9, 2020

وأكدت شركة "أسترازينكا"، في وقت سابق، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي طورته بالتعاون مع جامعة "أوكسفورد" البريطانية، أظهر متوسط فعالية 70% للحماية من الفيروس في شريحتين دراسيتين.

المصدر: "رويترز"