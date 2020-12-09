رحيل أول طيار اخترق بمقاتلته جدار الصوت في العالم

توفي في الولايات المتحدة تشاك ييغر طيار اختبار الطائرات الذي كان في عام 1947 أول طيار في العالم يخترق جدار الصوت بطائرته.

وقالت زوجته فيكتوريا ييغر في تغريدة على تويتر إن زوجها رحل يوم الاثنين 7 ديسمبر في حوالي الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي.

وأضافت: "الحياة المذهلة التي عاشها وقوته وأعماله ووطنيته ستبقى في الذاكرة إلى الأبد".

ولم تكشف عن سبب وفاة زوجها وفقط قالت، إنه توفي عن عمر ناهز 97 عاما.

He was an absolute hero pic.twitter.com/R8bbd69KMc — THE SLY DUKE BEHEMOTH (@BulgakovsPilate) December 8, 2020

في عام 1947 نفذ ييغر طلعة جوية على متن طائرة من طراز Bell X-1 اخترق بها جدار الصوت ليكون الطيار الأول في العالم الذي يحلّق بمثل هذه السرعة.

المصدر: لينتا رو