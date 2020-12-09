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ترامب: دعوى تكساس قوية جدا وبلدنا بحاجة إلى انتصار

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ترامب: دعوى تكساس قوية جدا وبلدنا بحاجة إلى انتصار
AP Evan Vucci
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تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل في الدعوى التي رفعتها ولاية تكساس في المحكمة العليا بطلب إلغاء نتائج التصويت في أربع ولايات حاسمة لتحديد الفائز بانتخابات الرئاسة.

وكتب ترامب على حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء: "سنتدخل في دعوى تكساس (والعديد من الولايات الأخرى). إنها دعوى كبيرة. بلدنا في حاجة إلى انتصار".

وفي معرض تعليقه على رفض المحكمة العليا طلب الجمهوريين إلغاء نحو 2.5 مليون بطاقة اقتراع تم إرسالها عبر البريد، قال ترامب إن "الدعوى التي ينتظرها الجميع" هي تلك التي رفعها المدعي العام في تكساس وانضم إليها نظراؤه في ولايات لويزيانا وأركنساس وألاباما.

وشدد ترامب على أن تلك الدعوى "قوية جدا" وتتطابق مع جميع المعايير، وتابع متسائلا: "كيف يمكنك أن تكسب الرئاسة في حين تعتقد الأغلبية الواسعة أن الانتخابات زورت؟".

وسرعان ما وضع "تويتر" علامة تحذيرية على تلك التغريدة تنص على أن الادعاءات بشأن تزوير الانتخابات "متنازع عليها".

ويصر ترامب على رفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات، متهما خصومه الديمقراطيين بالاحتيال والتلاعب بنتائج التصويت.

وقدمت حملة ترامب الانتخابية عشرات الدعاوى ضد نتائج التصويت في الولايات الحاسمة لتحديد الفائز في السباق الرئاسي لكن القضاء رفض معظمها.

المصدر: RT

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