ترامب: دعوى تكساس قوية جدا وبلدنا بحاجة إلى انتصار

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل في الدعوى التي رفعتها ولاية تكساس في المحكمة العليا بطلب إلغاء نتائج التصويت في أربع ولايات حاسمة لتحديد الفائز بانتخابات الرئاسة.

وكتب ترامب على حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء: "سنتدخل في دعوى تكساس (والعديد من الولايات الأخرى). إنها دعوى كبيرة. بلدنا في حاجة إلى انتصار".

We will be INTERVENING in the Texas (plus many other states) case. This is the big one. Our Country needs a victory! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2020

وفي معرض تعليقه على رفض المحكمة العليا طلب الجمهوريين إلغاء نحو 2.5 مليون بطاقة اقتراع تم إرسالها عبر البريد، قال ترامب إن "الدعوى التي ينتظرها الجميع" هي تلك التي رفعها المدعي العام في تكساس وانضم إليها نظراؤه في ولايات لويزيانا وأركنساس وألاباما.

وشدد ترامب على أن تلك الدعوى "قوية جدا" وتتطابق مع جميع المعايير، وتابع متسائلا: "كيف يمكنك أن تكسب الرئاسة في حين تعتقد الأغلبية الواسعة أن الانتخابات زورت؟".

This was not my case as has been so incorrectly reported. The case that everyone has been waiting for is the State’s case with Texas and numerous others joining. It is very strong, ALL CRITERIA MET. How can you have a presidency when a vast majority think the election was RIGGED? https://t.co/ZKu9sNVz2U — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2020

وسرعان ما وضع "تويتر" علامة تحذيرية على تلك التغريدة تنص على أن الادعاءات بشأن تزوير الانتخابات "متنازع عليها".

ويصر ترامب على رفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات، متهما خصومه الديمقراطيين بالاحتيال والتلاعب بنتائج التصويت.

وقدمت حملة ترامب الانتخابية عشرات الدعاوى ضد نتائج التصويت في الولايات الحاسمة لتحديد الفائز في السباق الرئاسي لكن القضاء رفض معظمها.

المصدر: RT