لندن تصدر جوازا جديدا للسفر بلون جديد!

أصدرت بريطانيا جوازات السفر الجديدة، قبل أسابيع قليلة من موعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، باللون الأسود، وليس اللون الأحمر المعتمد أوروبيا.

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RT Hacene Zitouni

ولا تزال المملكة المتحدة تطبق القواعد الأوروبية منذ انفصالها الرسمي عن الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي، فيما خروجها الفعلي من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي سيحصل في 31 ديسمبر الحالي، بنهاية الفترة الانتقالية.

كما ستخضع المبادلات بين لندن والاتحاد الأوروبي، في غياب الاتفاق، اعتبارا من الأول من يناير القادم، لقواعد منظمة التجارة العالمية، ما يعني أنه سيتم فرض رسوم جمركية وحصص.

المصدر: RT + فرانس برس + رويترز