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لندن تصدر جوازا جديدا للسفر بلون جديد!

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لندن تصدر جوازا جديدا للسفر بلون جديد!
Reuters HENRY NICHOLLS
رجل يلوح بالعلم البريطاني في يوم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في لندن
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أصدرت بريطانيا جوازات السفر الجديدة، قبل أسابيع قليلة من موعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، باللون الأسود، وليس اللون الأحمر المعتمد أوروبيا.

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لندن تصدر جوازا جديدا للسفر بلون جديد!
RT Hacene Zitouni
جواز السفر البريطاني الجديد

ولا تزال المملكة المتحدة تطبق القواعد الأوروبية منذ انفصالها الرسمي عن الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي، فيما خروجها الفعلي من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي سيحصل في 31 ديسمبر الحالي، بنهاية الفترة الانتقالية.

لندن تصدر جوازا جديدا للسفر بلون جديد!
Reuters Francois Lenoir
جواز السفر البريطاني القديم

كما ستخضع المبادلات بين لندن والاتحاد الأوروبي، في غياب الاتفاق، اعتبارا من الأول من يناير القادم، لقواعد منظمة التجارة العالمية، ما يعني أنه سيتم فرض رسوم جمركية وحصص.

المصدر: RT + فرانس برس + رويترز

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