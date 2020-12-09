أوكرانيا: إيران سحبت اقتراحاتها بشأن تعويضات لعوائل ضحايا إسقاط "بوينغ"

أعلنت حكومة كييف أن السلطات الإيرانية تراجعت عن اقتراحاتها بشأن دفع تعويضات مالية إلى عوائل ضحايا كارثة إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية قرب طهران أوائل العام الجاري.

وصرح نائب وزير الخارجية الأوكراني، يفغيني ينين، في حوار إذاعي اليوم الأربعاء، بأن حكومة طهران سحبت اقتراحاتها التي كانت تقضي بتخصيص 200 مليون يورو (نحو 242.5 مليون دولار) من صندوق التنمية الوطنية الإيراني، ما أثار جدلا اجتماعيا واسعا في الجمهورية الإسلامية.

وأكد الدبلوماسي أن الجانبين لم يشرعا بعد في التفاوض على قيمة التعويضات، مضيفا أن كييف سترحب بخطط إيرانية لتخصيص أموال لهذا الشأن في الميزانية الوطنية.

وشدد ينين على أن موقف الجانب الأوكراني ينطلق من ضرورة تحديد قيمة التعويضات بناء على ملابسات الكارثة ومدى تعاون إيران وضمانها إجراء تحقيق موضوع وحيادي في المأساة التي أودت بأرواح 176 شخصا.

وأعلن الجانب الأوكراني مؤخرا أن طهران لا تفي بالاتفاقات المبرمة بشأن التحقيق في كارثة إسقاط "بوينغ" ولم تسلم إلى كييف بعد البيانات المطلوبة، ما يمنع الطرفين من إطلاق جولة جديدة من المحادثات.

وأعلنت كييف أمس عن استعدادها لاستخدام جميع الأدوات لإجبار طهران على تطبيق مسؤولياتها.

وأسقطت القوات الإيرانية "بوينغ" الأوكرانية بالخطأ في السابع من يناير، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران، خلال تحليقها فوق موقع عسكري تابع للحرس الثوري، وذلك في ذروة التصعيد بين طهران وواشنطن في المنطقة.

المصدر: إنترفاكس-أوكرانيا + تاس