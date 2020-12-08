مبعوث ترامب: لا ينبغي لأي رئيس أمريكي أن يكون ساذجا ويقع في فخ بوتين

دعا مارشال بيلينجسلي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون التسلح إلى نشر الصواريخ المتوسطة بحلول 2023، وعدم الرضوخ "للحظر الذي فرضه بوتين على الصواريخ المتوسطة".

واتهم بيلينجسلي في مقال نشره المعهد الوطني للسياسة العامة روسيا بتقويض معاهدة القوات النووية متوسطة المدى التي انسحبت منها الولايات المتحدة، الأمر الذي تنفيه موسكو.

وقال: "يتعين على الولايات المتحدة ألا تقبل مقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف هذه الصواريخ".

وأضاف: "بدلا من ذلك، يجب أن نسرع في تطوير صواريخ كروز الأرضية لقوات مشاة البحرية، فضلا عن القدرات العسكرية متوسطة المدى للجيش.. يجب علينا نشر مجموعة من البطاريات القابلة للنشر بحلول عام 2023 على أبعد تقدير".

وتابع: "لا ينبغي لأي رئيس أمريكي في المستقبل أن يكون ساذجا بما يكفي للوقوع في فخ الحظر الذي فرضه الرئيس الروسي على معاهدة القوات النووية متوسطة المدى، ويجب أن نكون يقظين في هذا الاتجاه".

المصدر: "نوفوستي"