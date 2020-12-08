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"ذا هيل": بومبيو أنفق أكثر من 40 ألف دولار من أموال دافعي الضرائب على الحفلات

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Reuters
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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أنفق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكثر من 40 ألف دولار من أموال دافعي الضرائب لاستضافة حفلات عشاء في الخارجية، وفقا لوثائق أصدرتها مجموعة رقابية حكومية أمريكية.

وأظهرت الوثائق التي نشرتها منظمة مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن (CREW) أن بومبيو وزوجته سوزان، استضافا حوالي عشرين حفل عشاء بين عامي 2018 و2020، وقاموا بدعوة حوالي 12 ضيفا في كل مرة.

ولفتت المجموعة النظر إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقال المفتش العام ستيف لينيك، عندما كان يحقق بسلوك بومبيو المزعوم.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنها تلقت بيانا من وزارة الخارجية يرد على وثائق "CREW"، وأكدت فيه أن "اللقاءات الاجتماعية التي تركز على السياسة الخارجية مثل هذه هي من أرقى تقاليد الضيافة الدبلوماسية والأمريكية، وقد استفاد وزير الخارجية بشكل كبير من هذه التجمعات حيث اكتسب نظرة ثاقبة من خلال الاستماع إلى ضيوفه من مختلف الأطياف السياسية ومن جميع أنحاء العالم".

المصدر: "The Hill"

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