كوريا الجنوبية ستحصل على لقاحات كورونا كافية لـ 44 مليون شخص.. لكن بشرط اضطراري

أعلن بارك نيونغ وزير الصحة في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أن بلاده حصلت على التزامات بتوفير لقاحات كورونا لـ 44 مليون شخص، غير أن الحكومة اضطرت، في المقابل، لقبول شرط خاص.

يتمثل هذا الأخير في عدم تحميل المسؤولية للشركات الموردة للقاحات في حال ظهور آثار جانبية "غير متوقعة"، ولم تجد سيئول بدا من القبول به وسط تنافس عالمي كبير للحصول المبكر على اللقاحات لوقف الكوارث الصحية التي يتسبب فيها الوباء وتداعياته في العالم.

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وأوضح الوزير الكوري الجنوبي أن اللقاحات، التي ستكفي لتحصين 85 بالمائة من سكان بلاده من الوباء، ستصل إلى كوريا الجنوبية على دفعات ابتداء من شهر فبراير المقبل، مع العلم أن بعضها ما زال قيد الاختبارات الأخيرة. وسوف تبدأ عملية التلقيح في كوريا الجنوبية بعمال القطاع الصحي وذوي الصحة الهشة على غرار المسنين.

وأوضح الوزير أن بلاده ستحصل على 34 مليون لقاح من شركات "آسترازينيكا" و"فايزر" و"موديرنا" و"جونسون وجونسونس يانسن" وأن مخابر بلاده ستجري اختباراتها الخاصة بشأن سلامة اللقاحات عند وصولها وستراقب بحذر تداعيات التلقيح الصحية في كوريا الجنوبية والعالم.

المصدر: إذاعة "KBS World Radio" الكورية الجنوبية (بالإنجليزية)