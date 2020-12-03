كوريا الجنوبية توقع عقد شراء لقاحات ضد كورونا مع شركة "أسترازينيكا"

وقعت كوريا الجنوبية صفقة مع الشركة العملاقة البريطانية السويدية "أسترازينيكا" لشراء لقاحات ضد فيروس كورونا، وفقا لما ذكره مسؤولون في السلطات الصحية اليوم الخميس.

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ولم تكشف حكومة كوريا الجنوبية عن تفاصيل العقد، بما في ذلك الشروط المالية وكمية اللقاحات التي سيتم شراؤها.

وصرح مسؤول وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" بأنه "وقعت الحكومة مؤخرا على اتفاق توريد لقاحات مع "أسترازينيكا" وتخطط للإعلان عن تفاصيل العقد الشامل وكمية اللقاحات الأسبوع المقبل".

وتتطلب لقاحات "أسترازينيكا" جرعتين من التطعيم، وكانت فعالية اللقاح تتراوح ما بين 70-90% في تجارب المرحلة الثالثة.

وقال المسؤول الكوري الجنوبي إن قيمة الجرعة الواحدة للقاح "أسترازينيكا" تتراوح بين 3 إلى 5 دولارات .

وظلت الحكومة تتفاوض مع شركات حول 5 أنواع من اللقاحات التي دخلت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية منها شركة "أسترازينيكا" البريطانية و"فايزر" الأمريكية.

يشار إلى أن لقاحات "أسترازينيكا" تتميز برخص ثمنها، إلا أن فعاليتها أقل مقارنة مع لقحات من الشركات الأخرى كما أنها سهلة النقل تحت درجة حرارة ما بين 2-8 فوق الصفر، بينما تتطلب لقاحات فايزر الاحتفاظ بها في درجة حرارة 70 تحت الصفر، ويمكن إنتاجها محليا حيث لشركة إس كي لعلوم الأحياء المحلية عقد للإنتاج بالوكالة موقع عليه في يوليو الماضي.

وسبق أن أعلن وزير الصحة الكوري الجنوبي بارك نيونغ هو، أن الحكومة تسعى لتأمين أكثر بكثير من 30 مليون شخص، أي 60% من إجمالي السكان وخصصت 900 بليون وون (820 مليون دولار أمريكي) لشراء اللقاحات لتوسيع عدد التطعيم إلى 44 مليون شخص.

المصدر: "يونهاب"