إعلام بيلاروسي: كلمتان على الرصيف تكلفان كاتبهما سنتين في السجن

قضت محكمة بيلاروسية بالسجن لمدة سنتين بحق مواطن كتب كلمتين على الرصيف في موقع مقتل أحد المشاركين في الاحتجاجات، التي تشهدها البلاد منذ أغسطس الماضي.

ونقلت وكالة "تاس" عن وسائل إعلام محلية أن محكمة في العاصمة مينسك أدانت ماكسيم بافلوشيك (26 عاما) لكتابته الشعار "لن ننسى" على الرصيف قرب موقع قتل فيه المتظاهر ألكسندر تارايكوفسكي في 10 أغسطس خلال أول مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن اندلعت عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي اعتبرتها المعارضة مزورة.

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وجاء الحكم بموجب المادة الخاصة بارتكاب أعمال مسيئة للنظام بشكل متكرر أو ضمن مجموعة، علما بأن المتهم سبق أن حكم عليه بالسجن وفقا للمادة ذاتها وقضى عقوبته.

كما حكم على ماريا بوبوفيتش (25 عاما) بالحبس مدة 1,5 سنة مع وقف التنفيذ لمشاركتها في العمل المذكور.

ورفعت المحكمة عن الاثنين تهمة الإضرار المتعمد بالممتلكات العامة بعد أن قيمت سلطات المدينة حجم الضرر بنحو 80 دولارا.

يذكر أن ترايكوفسكي، الذي لم تجر السلطات حتى الآن تحقيقا في مقتله، تحول موقع مصرعه إلى معلم تذكاري غير رسمي يضع مواطنون فيه باقات من الزهور رغم مساعي الشرطة لمنعهم من القيام بذلك.

وفي وقت سابق، حذر تقرير أممي من تجاوزات خطيرة في تعامل الشرطة مع المحتجين في بيلاروس، داعيا سلطات البلاد للتحقيق في مدى شرعية تصرفات القوات الأمنية أثناء الاحتجاجات. وترفض حكومة بيلاروس الاتهامات بانتهاك الحقوق المدنية وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن قوات الأمن تحمي النظام العام ضد المشاغبين الممولين والموجهين من الخارج.

المصدر: تاس + وسائل إعلام بيلاروسية