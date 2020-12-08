السفير الأمريكي يحدد موقف بلاده من الانتخابات الصومالية

دعا السفير الأمريكي في مقديشو الأطراف الصومالية إلى تنفيذ الاتفاق السياسي بشأن الانتخابات الذي تم التوصل إليه في سبتمبر، مشيرا إلى أن واشنطن سوف تحاسب كل من يحاول الإضرار به.

إقرأ المزيد

وفي كلمته خلال مؤتمر منتدى الشراكة من أجل الصومال الذي عقد الاثنين في مقديشو، بعث السفير دونالد ياماموتو رسالة إلى مرشحي الرئاسة الصومالية المعارضين للحكومة الفيدرالية، محذرا من خلق انتخابات متوازية.

وذكر أن الولايات المتحدة أنفقت الكثير في الصومال، وأن الفشل في إجراء انتخابات حرة ونزيهة يشكل خطرا على التقدم المحرز ويمنح فرصة لحركة "الشباب" المتطرفة المرتبطة بتنظيم "القاعدة".

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في الصومال في ديسمبر الحالي، أما الرئاسية فمن المتوقع عقدها في فبراير عام 2021.

المصدر: الصومال الجديد