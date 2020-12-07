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فاوتشي: انتشار كورونا سيسجل تراجعا بعد تلقيح 80% من أفراد المجتمع

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فاوتشي: انتشار كورونا سيسجل تراجعا بعد تلقيح 80% من أفراد المجتمع
Reuters
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أعلن مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي أن انتشار فيروس كورونا، سيشهد تراجعا عندما يتم تلقيح 75٪ إلى 80٪ من أفراد المجتمع.

واعتبر فاوتشي أن منتصف شهر يناير المقبل، أي بعد موسم الأعياد، سيكون من أسوأ الأشهر لانتشار عدوى كورونا.

وحسب موقع "وولرد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 15182520، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 289058، كما تماثل 8867985 للشفاء.

المصدر: "رويترز"+ "وولرد ميتر"

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