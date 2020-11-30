فاوتشي يحذر من "طفرة كبيرة" في انتشار فيروس كورونا بالولايات المتحدة

حذر مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، يوم أمس الأحد، من "طفرة كبيرة" في انتشار فيروس كورونا بالبلاد، مع عودة ملايين المسافرين إلى ديارهم بعد عطلة عيد الشكر.

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وشدد على ضرورة استعداد الأمريكيين لهذه "الطفرة" قائلا: "من شبه المؤكد أنه سيكون هناك ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا بسبب الأمور المتعلقة بالسفر".

وأضاف فاوتشي، خلال حديثه لبرنامج "حالة الاتحاد" على محطة "CNN": "قد نشهد طفرة كبيرة خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".

وتابع: "لا نريد تخويف الناس، لكن هذا هو الواقع"، مشيرا إلى اتجاه ينذر بالسوء، مع اقتراب عطلة عيد الميلاد، ومزيد من حركة السفر في نهاية العام.

كما لفتت منسقة خلية البيت الأبيض لمكافحة كورونا، ديبرا بيركس، إلى تسارع وتيرة تفشي الوباء بعد العطلة، موضحة أن "الولايات المتحدة تدخل حاليا فترة تسارع تفشي الوباء بعد عطلة عيد الشكر، مع تزايد الحالات ثلاثة، أو أربعة، أو عشرة أضعاف في البلاد"، معربة عن "قلقها".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة سجلت 266 ألفا و74 حالة وفاة جراء هذا الفيروس، وتعتبر البلد الأكثر تضررا في العالم منه، في حين أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توجيهات متناقضة في ما يتعلق بوضع الكمامات، والسفر، واحتواء الوباء، وفقا لـ"فرانس برس".

المصدر: فرانس برس