فرنسا.. الحكم على مواطن روسي بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف يورو بتهمة غسيل الأموال

أصدرت محكمة باريس الإصلاحية اليوم الاثنين حكمها في قضية رجل الأعمال الروسي ألكسندر فينيك، وقضت بسجنه 5 سنوات وتغريمه بـ100 ألف يورو بعد إدانته بتبييض الأموال.

وقال رئيس المحكمة: "أدين ألكسندر فينيك بجريمة غسيل أموال مشددة وحكم عليه بالسجن خمس سنوات".

من جهتها، أشارت مصادر مطلعة إلى أنه "تم إسقاط جزء من تهم غسيل الأموال وأخرى تتعلق بتعطيل الأنظمة الآلية لعدد من المنظمات والأفراد، كما تمت تبرئته من تهم استخدام برامج (Loki) الضارة لتنفيذ هجمات إلكترونية".

بدوره أكد فريدريك بيلو محامي الدفاع عن فينيك، أنه "كان مشغلا بسيطا في بورصة BTC-e للعملات المشفرة ولم يكن المستفيد من مخطط البرامج الضارة، وأن قاعدة الأدلة الخاصة بالادعاء استندت إلى المعلومات الواردة من السلطات الأمريكية".

وطالب المدعي العام في أكتوبر الماضي بالسجن 10 سنوات لفينيك بتهمتي "الابتزاز وغسيل الأموال في قوام خلية منظمة"، و"تعطيل أنظمة معالجة البيانات الآلية"، مشيرا إلى أنه كان "العقل" و"قائد المخطط الإجرامي لسرقة البيانات الشخصية وابتزاز الأموال".

وتم اعتقال ألكسندر فينيك أثناء إجازته في اليونان في يوليو 2017 بناء على طلب من الولايات المتحدة، حيث اتهم بغسل ما بين 4 و9 مليارات دولار عبر بورصة BTC-e المتداولة حاليا.

وفي ديسمبر 2019، قرر وزير العدل اليوناني كوستاس تسياراس تسليم المواطن الروسي إلى فرنسا ثم إلى الولايات المتحدة وروسيا.

المصدر: "تاس"