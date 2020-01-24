أثينا تعلن تسليم مواطن روسي إلى فرنسا متهم بجرائم سيبرانية

أخطرت السلطات اليونانية، السفارة الروسية في أثينا اليوم بشكل رسمي، بتسليم المواطن الروسي ألكسندر فينيك، الذي تتهمه عدة دول بجرائم سيبرانية، إلى السلطات الفرنسية.

وقال المتحدث باسم السفارة الروسية، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "تلقت السفارة إخطارا رسميا من الجانب اليوناني، بتسليم فينيك إلى فرنسا"​​​.

وتم نقل فينيك، المطلوب في 3 دول بينها روسيا بتهم تبييض أموال والتلاعب بالعملة الافتراضية، إلى مستشفى في العاصمة باريس يوم أمس الخميس. وأكد محامو فينيك، أنهم سيرفعون دعاوى قضائية على مستوى دولي.

من جانبه، صرح مصدر السفارة الروسية في باريس لوكالة "سبوتنيك"، بأن السفارة على اتصال دائم مع المواطن الروسي المذكور.

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تم اعتقال ألكسندر فينيك باليونان في يوليو 2017، بطلب من الولايات المتحدة على خلفية اتهامات، شملت تبييض 4 مليارات دولار عبر منصة لتداول العملة الافتراضية.

وتتهم فرنسا فينيك بارتكاب جرائم سيبرانية، بما فيها غسل أموال. ولم يعترف فينيك بجرمه، ونفى مسؤوليته عن إدارة أي منصة إلكترونية، قائلا إنه كان مستشارا فنيا في المنصة المشار إليها، وليس مديرها.

ومنذ اعتقاله في اليونان، كان فينيك يصر على تسليمه لروسيا، حيث يواجه تهمة جنائية.

المصدر: سبوتنيك