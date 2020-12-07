وسائل إعلام: اشتباكات بين عناصر للقوات الإثيوبية في الصومال

ذكرت وسائل إعلام صومالية أن اشتباكات اندلعت بين عناصر للقوات الإثيوبية العاملة تحت مظلة بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميصوم" في محافظة هيران وسط البلاد.

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وحسب مصادر محلية، فإن الاقتتال بين عناصر من القوات الإثيوبية بدأ بعد أن فتح جندي من قومية تيغراي النار على زملائه الإثيوبيين داخل قاعدة عسكرية في المنطقة، مما أسفر عن مصرع اثنين منهم وذلك قبل أن يقتل بالرصاص بدوره.

والصراع داخل صفوف القوات الإثيوبية في الصومال سببه العملية العسكرية التي شنتها قوات الجيش الإثيوبي علي إقليم تيغراي شمال البلاد قبل نحو شهر.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مصادر أمنية ودبلوماسية أن جنود حفظ السلام الإثيوبيين بالصومال قاموا بنزع سلاح زملاء لهم من عرق تيغراي يتراوح عددهم بين 200 و300 في وقت سابق من شهر نوفمبر الماضي.

المصدر: الصومال الجديد