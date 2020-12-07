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وسائل إعلام: اشتباكات بين عناصر للقوات الإثيوبية في الصومال

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وسائل إعلام: اشتباكات بين عناصر للقوات الإثيوبية في الصومال
Reuters FEISAL OMAR
قوات تابعة لبعثة الاتحاد الافريقي في الصومال "أميصوم" (صورة أرشيفية)
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ذكرت وسائل إعلام صومالية أن اشتباكات اندلعت بين عناصر للقوات الإثيوبية العاملة تحت مظلة بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميصوم" في محافظة هيران وسط البلاد.

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جنود إثيوبيون ينزعون سلاح زملائهم التيغراي في قوات حفظ السلام بالصومال
جنود إثيوبيون ينزعون سلاح زملائهم التيغراي في قوات حفظ السلام بالصومال

وحسب مصادر محلية، فإن الاقتتال بين عناصر من القوات الإثيوبية بدأ بعد أن فتح جندي من قومية تيغراي النار على زملائه الإثيوبيين داخل قاعدة عسكرية في المنطقة، مما أسفر عن مصرع اثنين منهم وذلك قبل أن يقتل بالرصاص بدوره.

والصراع داخل صفوف القوات الإثيوبية في الصومال سببه العملية العسكرية التي شنتها قوات الجيش الإثيوبي علي إقليم تيغراي شمال البلاد قبل نحو شهر.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مصادر أمنية ودبلوماسية أن جنود حفظ السلام الإثيوبيين بالصومال قاموا بنزع سلاح زملاء لهم من عرق تيغراي يتراوح عددهم بين 200 و300 في وقت سابق من شهر نوفمبر الماضي.

المصدر: الصومال الجديد

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