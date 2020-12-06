الحرس الثوري الإيراني: اغتيال فخري زاده تم باستخدام أسلحة إلكترونية متطورة تم توجيهها

أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، اليوم الأحد، أن "اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده، تم باستخدام أسلحة إلكترونية متطورة تم توجيهها عبر الأقمار الصناعية".

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وقال رمضان: "يدرك الصهاينة جيدا أن أعمالهم ضد إيران لن تبقى دون رد، وهذا ثبت لهم خلال السنوات الماضية".

وأشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، يوم الأربعاء الماضي، إلى أن وزارة الأمن الإيرانية تعرفت على أشخاص على صلة باغتيال فخري زاده.

وأوضح ربيعي أن التحقيقات حول اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده "تجري من جميع الجوانب، وسيتم إعداد طبيعة الرد بعد انتهاء التحقيقات".

ولفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الثلاثاء الماضي، إلى أن "إيران سترد بشكل مؤلم جدا على جريمة اغتيال فخري زاده".

وقتل يوم الجمعة 27 نوفمبر رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع محسن فخري زاده، في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ"الإرهابية".

المصدر: RT