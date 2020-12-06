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أفغانستان.. مقتل ما لا يقل عن 18 مسلحا في مقاطعة قندهار

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أفغانستان.. مقتل ما لا يقل عن 18 مسلحا في مقاطعة قندهار
Reuters MUSTAFA ANDALEB
آلية وعناصر للجيش الأفغاني
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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، عن مقتل ما لا يقل عن 18 مسلحا في مقاطعة قندهار بجنوب البلاد.

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وأشارت في بيان نشرته وكالة "شينخوا"، إلى أن "18 مسلحا قتلوا، خلال العمليات التي غطت أجزاء من مناطق داند وجيلاي ومارود منذ يوم أمس السبت"، موضحة أنه "تم العثور على ألغام مضادة للأفراد والسيارات، وتم إبطال مفعولها".

في حين لم تعلق حركة "طالبان"، التي تنشط في أجزاء من مقاطعة قندهار، على هذه العمليات حتى الآن، وفقا للوكالة.

المصدر: شينخوا

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