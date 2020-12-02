اتفاق بين الحكومة الأفغانية و"طالبان" على المضي قدما في مفاوضات السلام

قال ممثلون عن الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" إنهم توصلوا إلى اتفاق مبدئي للمضي في مفاوضات السلام، وهو أول اتفاق مكتوب بينهما منذ اندلعت الحرب قبل 19 عاما.

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وقال عضو فريق التفاوض الخاص بالحكومة الأفغانية نادر نادري، لـ"رويترز": "تم الانتهاء من الإجراءات، بما في ذلك ديباجة الاتفاق، ومن الآن ستبدأ المفاوضات على جدول الأعمال".

وأكد المتحدث باسم "طالبان" الأمر ذاته على "تويتر".

وفي حين أن الاتفاق لا يتجاوز تحديد الإجراءات الكفيلة بعقد المزيد من المناقشات، فإنه يعتبر خطوة كبيرة لأنه سيسمح للمفاوضين بالانتقال إلى قضايا أساسية، بما في ذلك حول وقف إطلاق النار.

المصدر: رويترز