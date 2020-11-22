بومبيو في قطر يدعو "طالبان" وكابل إلى تسريع محادثات السلام

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مفاوضي حركة "طالبان" والحكومة الأفغانية إلى تسريع مفاوضات السلام، من دون أن تعلن واشنطن أي اختراق سياسي في ظل بدء انسحاب قواتها من أفغانستان.

جاء ذلك جلال لقاءات عقدها بومبيو أمس السبت بشكل منفصل مع وفد الحكومة الأفغانية وفريق التفاوض التابع لـ"طالبان" في فندق فخم بالعاصمة القطرية الدوحة، واستمر لقاؤه مع المتمردين أكثر من ساعة.

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وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها إثر المحادثات مع "طالبان"، إن بومبيو "دعا إلى خفض كبير للعنف وحض على تسريع المناقشات حول خريطة طريق سياسية ووقف دائم وشامل لإطلاق النار".

وقال بومبيو أثناء لقائه وفد الحكومة: "أنا مهتم للغاية لسماع أفكاركم حول كيفية زيادة احتمالات التوصل إلى نتيجة موفقة".

ولم يعلن أي انفراج في المحادثات بين "طالبان" والحكومة الأفغانية قبل مغادرة بومبيو الدوحة. وكان البنتاغون قد أعلن الثلاثاء سحب نحو ألفي جندي أمريكي إضافي من أفغانستان بحلول 15 يناير، أي قبل خمسة أيام من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، مسرعة بذلك البرنامج الزمني الذي وضع بموجب الاتفاق الموقع في فبراير الماضي بين واشنطن و"طالبان" وينص على انسحاب كامل للقوات بحلول منتصف 2021.

وفي الدوحة التقى بومبيو كذلك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وبحث معه العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية. وتطرق بومبيو مع أمير قطر إلى الحاجة للوحدة بين دول الخليج من أجل مواجهة إيران.

ويختتم بومبيو جولته الأحد في السعودية، حيث من المقرر أن يلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

المصدر: أ ف ب