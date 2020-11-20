مسؤولون أفغان يتحدثون عن تذليل عقبات كانت تعيق محادثات السلام بين كابل وطالبان

أكد مسؤولون أفغان أن الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، توصلتا إلى تسوية قضايا شائكة تعيق منذ أسابيع تقدم محادثات السلام، ما يمهد الطريق للمضي قدما في المفاوضات.

وقال مسؤول رفيع في طالبان طلب عدم كشف هويته، إنه "تم تحقيق تقدم كاف".

وتابع: "نحن قريبون من إعلان وبدء المحادثات الرسمية"، موضحا أن "بيانا مشتركا سيصدر قريبا" ربما في الأيام القليلة المقبلة.

من جهته، قال مسؤول أفغاني قريب من الوفد المفاوض في الدوحة، إن "الفريقين توصلا إلى حلول لعدد من القضايا الخلافية، ما يمهد الطريق أمام مباشرة المحادثات".

ومن النقاط التي لا تزال عالقة، إصرار طالبان على اتباع المذهب الحنفي للفقه الإسلامي السني، لكن المفاوضين الحكوميين يتخوفون من أن يستخدم الأمر للتمييز ضد أقلية الهزارة الشيعية والأقليات الأخرى، كما يختلف الطرفان حول تأثير اتفاق طالبان والولايات المتحدة على اتفاق السلام الجاري التفاوض حوله الآن.

وانطلقت المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة، بعدما توصلت طالبان وواشنطن إلى اتفاق في فبراير الماضي، وافقت فيه الولايات المتحدة على سحب كل القوات الأجنبية من البلاد مقابل ضمانات أمنية، وتعهد طالبان ببدء محادثات مع حكومة كابل.

المصدر: "رويترز"