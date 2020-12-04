الفلبين: العصا لمن عصى في قواعد التباعد الاجتماعي

هددت الشرطة الفلبينية الأشخاص الذين لا يلتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي بالضرب بالعصي، فيما تواجه البلاد انتشار كورونا في موسم الأعياد الأطول في العالم والذي بدأ منذ سبتمبر الماضي.

وقال قائد الفريق المكلف بمكافحة فيروس كورونا، اللواء سيزار بيناج، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن "قوات الشرطة والجيش ستنظم دوريات في الأماكن العام في العاصمة مانيلا وبؤر تفشي مرض (كوفيد- 19)، وهم يحملون عصيا من الخيزران بطول متر لقياس التباعد".

وأضاف: "يمكن استخدام العصي لضرب المتعنتين".

وأشار، إلى أن "دوريات التباعد الاجتماعي ستركز على المناطق ذات الكثافة المرتفعة مثل محطات النقل والأسواق العامة".

وسجلت الفلبين ما يربو على 436 ألف حالة إصابة ونحو 8500 حالة وفاة بفيروس كورونا لتكون ثاني أعلى بلد في جنوب شرق آسيا من حيث معدلات الإصابة بالوباء بعد إندونيسيا.

المصدر: "رويترز"