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الفلبين.. الحجر العام يتسبب بتشريد أكثر من مليوني عامل

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الفلبين.. الحجر العام يتسبب بتشريد أكثر من مليوني عامل
Reuters
الفلبين
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أظهرت بيانات الحكومة الفلبينية، أن الإغلاق المفروض منذ منتصف مارس لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، أدى إلى تشريد أكثر من مليوني عامل في البلاد.

وقال وزير العمل سيلفستر بيلو في بيان، الأحد، إن التقارير الواردة من المكاتب الإقليمية لوزارة العمل والتشغيل أظهرت تزايد عدد العمال المشردين.

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ونقلا عن تقارير من 79271 مؤسسة قدمت في 24 أبريل، قال بيلو، إن العمال المتضررين في الفلبين ارتفع عددهم إلى 2073362.

في سياق متصل بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس 7579 بما في ذلك 862 حالة شفاء، و501 حالة وفاة.

المصدر: وكالات

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