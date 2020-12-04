انفجار بمصفاة في جنوب إفريقيا (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/padn
أكد مسؤول في شرطة مدينة ديربان في جنوب إفريقيا، أن انفجارا وقع صباح اليوم الجمعة في مصفاة لتكرير النفط تابعة لشركة "إنجين".
وأضافت أن الشرطة لم تتلق بعد تقارير عن وقوع خسائر أو ضحايا جراء الحادث.
وحسب موقع "إنجين" الإلكتروني، فإن، طاقة مصفاة ديربان الإنتاجية تبلغ 120 ألف برميل في اليوم، وهي ثاني أكبر مصفاة للنفط الخام في جنوب إفريقيا.
🇿🇦-An explosion and fire occurred at an oil refinery in South Africa.— Intel Slava (@SlavaIntel) December 4, 2020
Nobody was hurt as a result of the accident.#Africapic.twitter.com/wwbt0KMzaV
Large oil refinery explosion occurred in Durban, South Africa. https://t.co/pix9mLgu7q— NewsDuck (@_NewsDuck) December 4, 2020
المصدر: رويترز