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انفجار بمصفاة في جنوب إفريقيا (فيديو)

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انفجار بمصفاة في جنوب إفريقيا (فيديو)
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أكد مسؤول في شرطة مدينة ديربان في جنوب إفريقيا، أن انفجارا وقع صباح اليوم الجمعة في مصفاة لتكرير النفط تابعة لشركة "إنجين".

وأضافت أن الشرطة لم تتلق بعد تقارير عن وقوع خسائر أو ضحايا جراء الحادث.

وحسب موقع "إنجين" الإلكتروني، فإن، طاقة مصفاة ديربان الإنتاجية تبلغ 120 ألف برميل في اليوم، وهي ثاني أكبر مصفاة للنفط الخام في جنوب إفريقيا.

المصدر: رويترز

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