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البنتاغون يعلن إدراج 4 شركات صينية على قائمة العقوبات الأمريكية

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البنتاغون يعلن إدراج 4 شركات صينية على قائمة العقوبات الأمريكية
Reuters Joshua Roberts
مبنى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" - أرشيف
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الولايات المتحدة أضافت 4 شركات صينية، بما فيها شركة النفط العملاقة CNOOC إلى قائمة العقوبات الأمريكية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "شركة تكنولوجيا البناء الصينية المحدودة (CCTC)، وشركة الاستشارات الهندسية الصينية الدولية (CIECC)، وشركة النفط البحرية الوطنية الصينية (CNOOC)، بالإضافة إلى شركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية (SMIC)، أدرجت على القائمة".

وأكدت، أن "الشركات المذكورة مدرجة على أنها شركات شيوعية متعاونة مع المجمع الصناعي العسكري الصيني".

المصدر: "نوفوستي"

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