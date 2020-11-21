مصادر: إدارة ترامب تتأهب لإضافة 4 شركات صينية أخرى لقائمة عقوبات البنتاغون

أكدت مصادر مطلعة، أن واشنطن تتأهب لتصنيف 4 شركات صينية أخرى ضمن المدعومة من الجيش الصيني مما يحد من تعاملها مع المستثمرين الأمريكيين في سعي من إدارة ترامب لتعزيز موقفها تجاه الصين.

وقال مسؤول أمريكي، ومصدر مطلع طلبا عدم نشر اسميهما، إن "هذه التصنيفات التي لم يتم الإشارة إليها مسبقا قد تنشرها وزارة الدفاع في وقت لاحق.

وستؤدي هذه الإضافات إلى زيادة عدد الشركات الصينية التي يشملها هذا القرار إلى 35 شركة من بينها شركات عملاقة مثل "هايكفيغن" للتكنولوجيا الرقمية، و"تشاينا" موبايل.

المصدر: "رويترز"