أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق تعلق على إدراجها على القائمة السوداء للتجارة في الولايات المتحدة

قالت المؤسسة الدولية الصينية لتصنيع أشباه الموصلات (إس إم أي سي) في بيان يوم السبت، إنها "في حالة صدمة شديدة" بعد سماع نبأ إدراجها على القائمة السوداء للتجارة في الولايات المتحدة.

وأكدت المؤسسة أنها مستعدة للتواصل مع الوكالات الحكومية الأمريكية على أمل حل أي مشكلة.

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وأضافت الشركة في البيان أنها لا تربطها أي صلة بالجيش الصيني.

وأوضحت وكالة "رويترز" أن السفارة الصينية في واشنطن لم ترد على طلبات للتعليق.

وكان مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد صرح بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس ما إذا كانت ستضيف أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق إلى القائمة السوداء التجارية، وذلك في وقت تصعد فيه الولايات المتحدة حملتها على الشركات الصينية.

وقالت متحدثة باسم البنتاغون إن الوزارة تعمل مع وكالات أخرى لتحديد ما إذا كانت ستتخذ هذه الخطوة ضد المؤسسة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات (إس إم أي سي)، الأمر الذي سيجبر الموردين الأمريكيين على السعي للحصول على رخصة خاصة، من الصعب الحصول عليها، قبل الشحن لهذه الشركة.

المصدر" رويترز