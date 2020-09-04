رويترز: واشنطن تدرس فرض قيود على أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولة في البنتاغون قوله إن الإدارة الأمريكية تدرس إدراج أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق SMIC على القائمة السوداء للتجارة.

وقالت متحدثة باسم البنتاغون إن وزارة الدفاع الأمريكية تعمل مع وكالات أخرى لتحديد ما إذا كانت ستتخذ الخطوة ضد المؤسسة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات (SMIC)، الأمر الذي سيجبر الموردين الأمريكيين على الحصول على رخصة خاصة قبل الصفقات مع الشركة.

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وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت أكثر من 20 شركة صينية على قائمة العقوبات، اعتبرت أنها على صلة بالنشاط العسكري الصيني في بحر الصين الجنوبي.

كما حدد البنتاغون 11 شركة أخرى قد يتم فرض العقوبات عليها، حيث قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن تلك الشركات تابعة بشكل مباشر أو غير مباشر للجيش الصيني وتقدم الخدمات له.

واعتبرت الصين العقوبات الأمريكية على شركاتها "غير عادلة"، مؤكدة حقها في العمل في بحر الصين الجنوبي.

المصدر: رويترز