تمهيدا للعقوبات.. البنتاغون يحدد 11 شركة صينية يقول إنها تابعة للجيش الصيني

حدد البنتاغون 11 شركة صينية، بينها العملاق الحكومي "CCCC" لمشاريع المواصلات، قال إنها "مملوكة للجيش الصيني أو مسيطر عليها من قبله"، ما يمهد لفرض عقوبات عليها.

ومن بين الشركات التي ذكرها البنتاغون كذلك شركة "CTG" للطاقة الكهربائية ومجموعة "Sinochem" العملاقة للكيماويات و"China Spacesat" لصناعة الأقمار الفضائية.

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ويشار إلى أن القانون الأمريكي الذي استند إليه البنتاغون أثناء إعداد قائمة الشركات المذكورة، يسمح للرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على الجهات المدرجة على القائمة، بما في ذلك تجميد كافة أصول تلك الجهات في الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت 24 شركة صينية على قائمة العقوبات، إضافة إلى عدة مسؤولين صينيين، واعتبرت أنهم على علاقة بأعمال البناء والأنشطة العسكرية في منطقة بحر الصين الجنوبي الاستراتيجية، وذلك على خلفية تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين بشأن ملفات عديدة في الفترة الأخيرة.

واعتبرت الصين العقوبات الأمريكية على شركاتها "غير عادلة"، مؤكدة حقها في العمل في بحر الصين الجنوبي.

المصدر: رويترز