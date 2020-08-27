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بكين: العقوبات الأمريكية على شركات تعمل في بحر الصين الجنوبي غير عادلة

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بكين: العقوبات الأمريكية على شركات تعمل في بحر الصين الجنوبي غير عادلة
asia.nikkei.com
بحر الصين الجنوبي
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 قالت وزارة الخارجية الصينية إنه ليس من العدل أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على الشركات الصينية المشاركة في البناء في بحر الصين الجنوبي لأن هذه الأنشطة تجري على أراض صينية.

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وأدلى المتحدث باسم الوزارة تشاو ليجيان بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي يومي في بكين.

وكانت الولايات المتحدة أدرجت يوم أمس الأربعاء 24 شركة صينية على القائمة السوداء واستهدفت أفرادا قالت إنهم جزء من أعمال بناء وأعمال عسكرية في بحر الصين الجنوبي في أول تحرك من هذا القبيل ضد بكين بشأن الممر المائي الاستراتيجي المتنازع عليه. 

وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية في بيان بوقت سابق، أن الشركات الأربع والعشرين لعبت "دورا في مساعدة الجيش الصيني على بناء وعسكرة الجزر الصناعية المدانة دوليا في بحر الصين الجنوبي".

المصدر: رويترز

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