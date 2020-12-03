 
مباشر

محكمة ويسكونسن العليا ترفض النظر بطعن ترامب في نتائج انتخابات الولاية

أخبار العالم

محكمة ويسكونسن العليا ترفض النظر بطعن ترامب في نتائج انتخابات الولاية
Reuters Tom Brenner
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pac2

رفضت المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن الأمريكية النظر في دعوى رفعتها حملة الرئيس دونالد ترامب للطعن في نتائج تصويت الولاية في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي بعموم البلاد.

وقالت المحكمة في رفضها نظر الدعوى، إن "مقدميها يمكنهم رفعها أمام محكمة أدنى"، فيما لم يتضح بعد ما إذا كانت حملة ترامب ستفعل ذلك.

وقدم فريق ترامب الدعوى التي تطعن في نتائج الانتخابات في ويسكونسن سعيا لإبطال 221323 صوتا جرى الإدلاء بها عبر البريد.

وأظهرت عمليات الفرز في الولاية تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن بأغلبية الأصوات متفوقا على ترامب بنحو 200 ألف صوت، حسبما ذكرت لجنة الانتخابات في الولاية التي صدقت على فوز بايدن الاثنين الماضي.

ويرفض ترامب قبول نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية ويواصل الطعن فيها ويؤكد أن "الانتخابات شابها تزوير واسع النطاق".

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا