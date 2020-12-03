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بريطانيا.. مصابون ومفقودون جراء انفجار في مستودع قرب مدينة برستل

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بريطانيا.. مصابون ومفقودون جراء انفجار في مستودع قرب مدينة برستل
Reuters Simon Dawson
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أكدت مصادر رسمية في بريطانيا وقوع إصابات متعددة جراء انفجار كبير دوى اليوم الخميس في مستودع قرب مدينة برستل جنوب غربي إنجلترا.

وأكدت إدارة الإطفاء والإنقاذ في منطقة أفون، أن فرقها تتعامل مع حادث بعد تلقي أنباء عن انفجار كبير في ضاحية أفونماوث، مشيرة إلى وصول عناصر للشرطة وفرق إسعاف إلى الموقع.

وأشارت الإدارة إلى أن الحادث لا يزال متواصلا، مؤكدة إصابة عدد من الأشخاص فيما لا يزال آخرون في عداد المفقودين.

من جانبها، وصفت إدارة الإسعاف في جنوب غربي إنجلترا الحادث بأنه "خطير".

وأكدت تقارير صحفية أن الانفجار وقع في موقع لإدارة النفايات، ونشرت صورا تظهر خزانا تعرض لأضرار جسيمة جراء الانفجار على ما يبدو.

كما تداولت وسائل إعلام بريطانية لقطات تؤكد هبوط مروحية إسعاف قرب موقع الانفجار، فيما تحلق مروحية ثانية فوق المنطقة ضمن إطار عملية البحث عن المفقودين.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن الانفجار تسبب في كسر نوافذ مباني واقعة على بعد 800 متر عن موقعه، مرجحة أن سبب الحادث يعود إلى انفجار خزان أوكسجين.

المصدر: RT + ذا صان + سكاي نيوز

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