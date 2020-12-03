في ذروة الأزمة السياسية.. نتنياهو وغانتس يجتمعان سرا في المطار

ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد لقاء سريا مع وزير دفاعه بني غانتس صباح اليوم الخميس في صالة مطار بن غوريون.

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وأضافت الصحيفة أن الاجتماع، الذي استغرق قرابة 15 دقيقة، جرى على هامش حفل استقبال مهاجرين جدد وافدين من إثيوبيا.

يأتي هذا الاجتماع بعد يوم من تصويت الكنيست في القراءة التمهيدية على حل نفسه، والدعوة إلى تنظيم انتخابات جديدة ستكون رابعة خلال عامين.

وانفصل غانتس مع تحالف "أزرق أبيض" عن الائتلاف الحاكم في التصويت، حيث صوت أنصاره لصالح الخطوة، ما يزيد من حدة الأزمة بين غانتس وتحالفه من جهة، ونتنياهو وحزبه "الليكود" من جهة أخرى.

المصدر: "إسرائيل هيوم"