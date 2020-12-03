تشاووش أوغلو: اتفاق قره باغ قد يؤثر إيجابا في العلاقات مع أرمينيا

عبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن أمله بأن يكون للاتفاق بشأن وقف الحرب في إقليم قره باغ تأثير إيجابي في العلاقات بين أنقرة ويريفان.

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها تشاووش أوغلو خلال مشاركته في الاجتماع الـ27 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والذي عقد عبر الفيديو اليوم الخميس.

وقال الوزير التركي: "يمثل الاتفاق بين أذربيجان وأرمينيا وروسيا فرصة حقيقية لإحلال السلام بعد ثلاثة عقود (من النزاع). وسيكون له بالتأكيد تأثير إيجابي في الاستقرار الإقليمي، وكذلك في العلاقات الأذربيجانية الأرمنية والتركية الأرمنية".

وفي 10 نوفمبر الماضي، تبنى زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا بيانا فرض بموجبه نظام وقف إطلاق النار ووقف جميع الأعمال القتالية في قره باغ، مع احتفاظ القوات الأذربيجانية والأرمنية بمواقعها، ونشر قوات حفظ السلام الروسية على خط التماس الجديد.

المصدر: وكالات