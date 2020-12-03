 
مباشر

تشاووش أوغلو: اتفاق قره باغ قد يؤثر إيجابا في العلاقات مع أرمينيا

أخبار العالم

تشاووش أوغلو: اتفاق قره باغ قد يؤثر إيجابا في العلاقات مع أرمينيا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pa77

عبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن أمله بأن يكون للاتفاق بشأن وقف الحرب في إقليم قره باغ تأثير إيجابي في العلاقات بين أنقرة ويريفان.

إقرأ المزيد
بوتين وأردوغان يؤكدان على ضرورة تنفيذ الاتفاق حول قره باغ بالكامل
بوتين وأردوغان يؤكدان على ضرورة تنفيذ الاتفاق حول قره باغ بالكامل

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها تشاووش أوغلو خلال مشاركته في الاجتماع الـ27 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والذي عقد عبر الفيديو اليوم الخميس.

وقال الوزير التركي: "يمثل الاتفاق بين أذربيجان وأرمينيا وروسيا فرصة حقيقية لإحلال السلام بعد ثلاثة عقود (من النزاع). وسيكون له بالتأكيد تأثير إيجابي في الاستقرار الإقليمي، وكذلك في العلاقات الأذربيجانية الأرمنية والتركية الأرمنية".

وفي 10 نوفمبر الماضي، تبنى زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا بيانا فرض بموجبه نظام وقف إطلاق النار ووقف جميع الأعمال القتالية في قره باغ، مع احتفاظ القوات الأذربيجانية والأرمنية بمواقعها، ونشر قوات حفظ السلام الروسية على خط التماس الجديد.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا