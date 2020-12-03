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الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لبارجة "ساعر- 6"

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لبارجة
Reuters
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نشر الجيش الإسرائيلي فيديو لبارجة "أي.ان.اس ماغن" التي وصلت إلى ميناء حيفا، يوم أمس الأربعاء، وهي الأولى من فئة "ساعر-6".

وحضر مراسم حفل وصول البارجة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ورئيس الأركان العامة الجنرال أفيف كوخافي وقائد البحرية اللواء إيلي شارفيت.

وهذه البارجة هي أولى سفن "ساعر 6" التي تنضم لسلاح البحرية، على أن يتم في المرحلة اللاحقة تجهيز السفينة بالأنظمة العسكرية القتالية والإلكترونية المتطورة، 90% منها إسرائيلية الصنع، في حوض بناء السفن في ميناء حيفا.

المصدر: RT

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