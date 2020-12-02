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إسرائيل تتسلم بارجة "ساعر- 6" في خضم توتر متصاعد مع إيران

أخبار العالم

إسرائيل تتسلم بارجة
Reuters
من حفل تسلم بارجة "ساعر-6"
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تسلمت إسرائيل أولى بوارجها الجديدة في خطوة اعتبرها قائد رفيع في سلاح البحرية، أنها تندرج في إطار "تحديث الأسطول وتعزز القدرة على التصدي لخصوم إقليميين" مثل "حزب الله" اللبناني.

ووصلت البارجة "أي.ان.اس ماغن" إلى ميناء حيفا، اليوم الأربعاء، وهي الأولى من فئة "ساعر-6".

ولفت قائد العمليات البحرية الإسرائيلية الأدميرال إيال هاريل، إلى أن "الأسطول الجديد من شأنه أن يعزز قدرة سلاح البحرية على حماية منشآت الدولة العبرية لاستخراج الغاز الطبيعي، من خصوم مثل حزب الله اللبناني المدعوم من إيران".

وقال هاريل إن منشآت استخراج الموارد النفطية قبالة السواحل الإسرائيلية "هي الهدف الأساس على بنك أهداف حزب الله للعام المقبل"، مبينا أن السفن الحربية، وهي من فئة ساعر-6، مجهزة بـ"رادار هو الأكثر تطورا مقارنة بأي سفينة حربية في العالم".

وتحيط بصفقة شراء أربع بوارج وثلاث غواصات من العملاق الألماني "تيسنكروب"، شبهات فساد تشمل تحقيقاتها مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

المصدر: "أ ف ب"

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