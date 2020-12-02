الكشف عن سبب وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان

قالت مؤسسة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان، في تغريدة على صفحتها الرسمية على "تويتر" فجر الخميس، إن الرئيس الأسبق توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت مؤسسة "فاليري جيسكار ديستان" بأن المنية وافته يوم الأربعاء 2 ديسمبر في منزل عائلته بمنطقة لوير شير.

وأشارت إلى أن الرئيس الأسبق تدهورت صحته وتوفي بسبب "COVID-19".

وأكدت أنه ووفقا لرغباته ستقام جنازته في ظل خصوصية عائلية صارمة.

#VGE s’est éteint mercredi 02/12/20 dans sa maison familiale du Loir-et-Cher.

Son état de santé s’était dégradé et il est décédé des suites du #COVID19 .

Conformément à sa volonté, ses obsèques se dérouleront dans la plus stricte intimité familiale. — Fondation Valéry Giscard d'Estaing (@Fondation_VGE) December 2, 2020

وكانت وسائل إعلام فرنسية قد قالت في وقت متأخر من يوم الأربعاء، إن الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان الذي تولى الرئاسة من عام 1974 إلى عام 1981، قد توفي عن عمر ناهز 94 عاما.

ونقل الرئيس الفرنسي الأسبق في منتصف شهر نوفمبر إلى مستشفى في مدينة تور بغرب فرنسا، علما وأنه مكث بالمستشفى لفترة وجيزة في سبتمبر الماضي بعد أن شكا من مشكلات في الجهاز التنفسي.

المصدر: RT + وكالات