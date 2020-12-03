باريس تعلن رسميا حل "التجمع المناهض للإسلاموفوبيا"

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، يوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء حل رسميا "التجمع المناهض للإسلاموفوبيا" في فرنسا، في أعقاب جريمة قتل المدرس الفرنسي صامويل باتي.

وكتب في تغريدة: "بناء على تعليمات الرئيس إيمانويل ماكرون، تم حل التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم. منذ سنوات، يقوم هذا التجمع بالدعاية الإسلاموية بشكل دائم".

وكان دارمانان أعلن في نوفمبر المنصرم أنه أخطر مصالح الأمن المعنية بتنفيذ حل جمعية مكافحة العداء للمسلمين المعروفة بـ: "التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا".

وسبق للوزير أن اتهم هذه الجمعية غداة قتل المعلم باتي ذبحا في باريس بأنها "وكر إسلاموي يعمل ضد الجمهورية".

Conformément aux instructions du Président de la République, le #CCIF a été dissous en Conseil des ministres.

Depuis plusieurs années, le CCIF conduit avec constance une action de propagande islamiste, comme le détaille le décret que j’ai présenté en conseil des ministres. 👇 pic.twitter.com/W0SiDzORs4 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 2, 2020

المصدر: RT