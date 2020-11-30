اليونان تختبر منظومات "إس-300" الروسية

كشفت تقارير إعلامية تركية، عن إجراء اليونان اختبارات على إطلاق صواريخ من منظومة "إس 300" الروسية المضادة للجو، بحضور عسكريين أمريكيين وألمان وهولنديين.

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وأوردت وسائل إعلام تركية، أمس الأحد، أن اليونان أجرت الاختبارات على المنظومة الروسية في ساحة للرماية في جزيرة كريت الواقعة في شرق البحر المتوسط، قرب سواحل تركيا، بين 23 و27 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، لافتة إلى أن التجارب أجريت بحضور عسكريين من الجيوش الأمريكي والألماني والهولندي، وذلك رغم معارضة واشنطن والناتو الشديدة لاقتناء تركيا منظومة "إس 400" الروسية.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام يونانية أن أثينا أجرت بالفعل تدريبات واختبارات على إطلاق صواريخ من المنظومة الروسية، انطلاقا من ميدان "خانية" التابع للناتو في جزيرة كريت، وأن الاختبار جرى بحضور معظم الملحقين العسكريين المعتمدين لدى أثينا.

وكانت اليونان حصلت على المنظومة الروسية من قبرص، التي اشترتها ولم تتمكن من تفعيلها نتيجة التهديدات التركية، حيث اضطرت قبرص عام 1997 إلى التنازل عن المنظومة لصالح اليونان، مقابل حصولها على أسلحة وتجهيزات عسكرية أخرى.

وقبل انطلاق التجربة اليونانية الأخيرة، نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر عسكرية قولها إن "ما تعتزم اليونان القيام به يشكل تهديدا جويا وصاروخيا خطيرا تواجهه تركيا"، وإن "صمت من يرفعون أصواتهم ضد تركيا (في إشارة إلى الولايات المتحدة والناتو)، إزاء أنشطة اليونان بهذا الخصوص، يعد لافتا للانتباه".

المصدر: جريدة الشرق الأوسط