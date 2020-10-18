وسائل إعلام: اليونان تستعد لثاني عملية إطلاق تدريبية من منظومة "إس-300"

تخطط اليونان لإجراء عملية إطلاق تدريبية ثانية من منظومة "إس-300" للدفاع الجوي في جزيرة كريت، وفق ما أورد موقع ieidiseis.gr الإخباري اليوناني، اليوم الأحد.

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وذكّر الموقع بأن إطلاق الصاروخ الأول من هذه المنظومة روسية الصنع جرى في ميدان خانية التابع للناتو (في جنوب غرب الجزيرة) في 13 ديسمبر 2013، بعد مرور 14 عاما على إقامة هذه المنظومات في كريت، وجرى إطلاق الصاروخ الذي أصاب هدفه على مسافة 30 كلم وارتفاع أقل من كيلومترين، بحضور معظم الملحقين العسكريين المعتمدين لدى أثينا حينذاك.

وأشار ieidiseis.gr إلى أن عملية الإطلاق المخطط لها ستجري على خلفية التوترات القائمة بين اليونان وتركيا بسبب أنشطة أنقرة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وإجراء تركيا عمليات إطلاق تدريبية من منظومات "إس-400" في البحر الأبيض.

ولفت الموقع إلى أن نشر منظومات "إس-300" في كريت جرى في العام 1999 بموافقة الولايات المتحدة وبوساطتها، مشيرا إلى أن "مظلة" الدفاع الجوي التي تحمي السماء فوق كريت تعتمد أساسا منظومات "إس-300" وعلى منظومتي صواريخ روسيتين أخريين، هما "تور - إم 1" و "أوسا".

يذكر أن منظومات "إس-300" تم شراؤها من قبل قبرص في أواسط تسعينيات القرن الماضي، لكن معارضة تركيا لذلك أدت إلى نشرها في كريت قبل أن تصبح ملكا لليونان.

المصدر:نوفوستي